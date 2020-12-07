شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى: ندعم الجهود الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل نائب رئيس حركة فتح محمود العالول "أبو جهاد" صباح اليوم الإثنين، في مكتبه بمدينة رام الله السفير المصري لدى دولة فلسطين طارق طايل، ورحب العالول بضيفه وتمنى له التوفيق والنجاح في عمله الجديد.

وقال مكتب إعلام حركة فتح، إنه جرى خلال اللقاء التباحث في آخر التطورات السياسية في المنطقة وملف المصالحة الفلسطينية، واستعرض العالول للسفير المصرى ما تواجهه القضية الفلسطينية من فرص وتحديات في المرحلة الحالية.

ومن جانبه، أكد السفير المصري على موقف بلاده الثابت والمتعلق بدعم كل الجهود الفلسطينية للخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.

كان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي قد تسلم الأربعاء نسخة من أوراق اعتماد السفير طارق طايل، سفير مصر الجديد لدى دولة فلسطين.

ورحب المالكي بالسفير الجديد، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، باعتبار القاهرة وقيادتها سنداً رئيسياً للقضية الفلسطينية. كما ثمن الجهود التي تبذلها القاهرة للتغلب على العقبات أمام توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن موقف مصر وجهودها هي محل تقدير دائم. وأكد المالكي حرص القيادة الفلسطينية على التنسيق الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الاقليمية والدولية.

بدوره، أكد السفير "طايل "على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني، ودعم القاهرة للحقوق الوطنية الفلسطينية وحقها في تقرير المصير وانهاء الاحتلال وفقاً للشرعية الدولية.