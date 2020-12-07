شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مباحثات الرئيسين السيسي وماكرون بقصر الإليزيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قبل قليل مباحثات الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، قصر الإليزيه، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ومن المقرر أن يتم التباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.
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