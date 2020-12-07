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شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المواطنين على لجان انتخابات الإعادة بالنواب فى القاهرة .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدء توافد المواطنين على اللجان الانتخابية، مع فتح أبوابها للتصويت فى جولة الإعادة بمحافظة القاهرة، والتى تجرى فى عدد 6 دوائر انتخابية، تشمل أقسام شرطة الزيتون والأميرية وحدائق القبة وأول وثاني مدينة نصر، ومصر الجديدة والمرج والبساتين ودار السلام والمعصرة وحلوان، و15مايو والتبين ويتنافس فيها أربعة عشر مرشح على سبعة مقاعد، وسط تواجد مكثف للخدمات الأمنية من مديرية أمن القاهرة لتأمين العملية الانتخابية.
كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة استعدت لتأمين جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب، وعقد اللواء أشرف الجندى مدير أمن العاصمة اجتماعًا أمنيا مع مديري الإدارات بالمحافظة ورؤساء القطاعات لمناقشة خطة تأمين اللجان الانتخابية فى جولة الاعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات.
ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الإنتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.
توافد المواطنين على اللجان الانتخابية للادلاء بأصواتهم (1)
توافد المواطنين على اللجان الانتخابية للادلاء بأصواتهم (2)
توافد المواطنين على اللجان الانتخابية للادلاء بأصواتهم (3)
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