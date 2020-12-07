شكرا لقرائتكم خبر عن حضور إعلامي كبير واستعدادات داخل قصر الإليزيه انتظارا لوصول السيسي.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر ”الخليج 365” أول صور من داخل قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، وشهدت ساحة القصر حضورا إعلاميا كبيرا واستعدادات داخل قصر الإليزيه انتظارا لوصول الرئيس.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر "الإنفاليد" الوطني بباريس مع فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث جوانب التعاون العسكري بين البلدين وتطويره في المرحلة المقبلة.