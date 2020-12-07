"الموظفين سرقوا أسطوانات الأكسجين".. تفاصيل اختلاس 114 أسطوانة أكسجين من مستشفى إيتاى البارود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة اختلاس 114 أسطوانة أكسجين من مستشفى إيتاى البارود العام بالبحيرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من مسئولى مستشفى إيتاى البارود العام؛ بإكتشافهم قيام موظفان بالمستشفى، مقيمان بدائرة المركز؛ باختلاس عدد 114 إسطوانة أكسجين من عهدتهما وبيعها لبعض المراكز الطبية والجمعيات الخيرية واقتسام حصيلة البيع فيما بينهما .

وأضافت الداخلية في بيانها، تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن صحة الواقعة وأن المتهمان المذكوران وراء ارتكابها تأكيداً لما انتهى إليه تقرير أعمال اللجنة المُشكلة من مسئولى المستشفى لمراجعة وجرد عهدتها من أسطوانات الأكسجين المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما ، بمواجهتهما إعترفا تفصيلياً بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وبإرشادهما تم ضبط الأسطوانات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.