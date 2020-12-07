أبوالغيط و رئيس جامعة القاهرة يزرعان شجرة قبل بدء ندوة "قصة كتابين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حرص كل من أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، على زرع شجرة في الجامعة وذلك قبل بدء فعاليات ندوة بعنوان "قصة كتابين" بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب والعاملين.
وتأتي هذه الندوة ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، وتفعيل مبادئ وثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير، وفتح حوار مع الطلاب وتعريفهم بالتجارب الناجحة للشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر للاقتداء بها، ولتغيير طرق تفكير الطلاب لإحداث نهضة حقيقية في مستقبل الدولة الوطنية.
كما تستهدف استضافة جامعة القاهرة، أمين عام جامعة الدول العربية، نقل تجربته وخبراته في العمل السياسي، لطلاب الجامعة، ومد جسور التواصل بين الأجيال، حيث يناقش طلاب جامعة القاهرة، في عدد من الأحداث التي ذكرها في كتابيه "شهادتي" و"شاهد على الحرب والسلام"، وفتح النقاش في عدد من الملفات وقضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية.
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