السيسي يبحث مع وزيرة الدفاع الفرنسية جوانب التعاون العسكري بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، بقصر "الإنفاليد" الوطني بباريس مع السيدة فلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية جوانب التعاون العسكري بين البلدين وتطويره في المرحلة المقبلة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية وبرامج ونظم التسليح مع فرنسا في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ضوء التحديات المتصاعدة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، الأمر الذي يتطلب تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة تلك التحديات.

من جانبها، أعربت السيدة "بارلي" عن تطلع بلادها لترسيخ الجانب العسكري والأمني في علاقات التعاون بين البلدين، والتي تمثل ركيزة للاستقرار والأمن في منطقة المتوسط خاصة في ضوء الدور الهام والحيوي الذي تقوم به مصر في تحقيق التوازن الإقليمي.

كما شهد اللقاء التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الأزمات والقضايا الإقليمية، خاصة مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة المسلحة في المنطقة.

وأقيمت للرئيس السيسي، مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".