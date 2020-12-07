عبدالعال يدلي بصوته في الجامعة العمالية لجولة الإعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - وصل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى الجامعة العمالية، للإدلاء بصوته في جولة الإعادة بانتخابات المرحلة الثانية.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين عملية التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب داخل 13 محافظة "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء ، والتي يتنافس فيها 200 مرشحًا بالنظام الفردي على 100 مقعد برلماني. ​