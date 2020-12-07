محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى قصر الإليزيه، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويشهد قصر الإليزيه، في العاصمة الفرنسية باريس، بعد قليل، قمة مهمة مرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث من المقرر أن يتم التباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وصل بعد ظهر، الأحد، إلى باريس، في زيارة رسمية تستمر حتى الثلاثاء، تلبية لدعوة من ماكرون.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يصل قصر الإليزيه لعقد لقاء مع نظيره الفرنسي ماكرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.