شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مصر دولة شابة والزيادة السكانية أخطر من الإرهاب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن مصر دولة شابة والرئيس عبدالفتاح السيسي أدرك هذا الأمر، لذا استعان بالشباب في المناصب القيادية، واليوم أصبح لدينا محافظين ونواب لهم في سن الثلاثين.

وأضاف «عصام» خلال حواره ببرنامج «صباح الورد» المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن الزيادة السكانية في مصر أخطر من الإرهاب، لأنها تلتهم من موارد الدولة، وتمثل خطورة كبيرة على مصر، لذا يجب زيادة الوعي.

وأكد «عصام» في حواره مع الإعلامية مها بهنسي، أن هناك ملفات كثيرة منتظر طرحها في البرلمان، أهمها التعليم والصحة والعادلة الاجتماعية وملف المحليات، متمنيًا عقد انتخابات محلية قريبًا، لأنها ستساهم في القضاء على الفساد والمراقبة داخل المحافظات على المسؤولين.

وأوضح أن قضيته الأولى تحت قبة البرلمان، هي الثقافة وتطويرها ورفع وعي وثقافة المواطنين، من خلال تطوير قصور الثقافة وزيادة الإنفاق عليها، وخصخصة الأنشطة الثقافية وإشراك القطاع الخاص بها لزيادة الأنشطة الثقافية.