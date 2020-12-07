شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء شمال سيناء» تزود «لجان الإعادة» بمولدات احتياطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفعت الشركة القابضة للكهرباء بشمال سيناء، الإثنين، بمولدات كهرباء احتياطية في مختلف لجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب، لمجابهة انقطاع التيار.

وأكد المهندس خالد عيد، رئيس قطاع الكهرباء بشمال سيناء، في تصريحات صحفية، الإثنين، توفير مولدات احتياطية للجنة العامة في مدينة العريش وللجان الفرعية في مختلف مدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن، لمواجهة انقطاع الكهرباء وحدوث أي طوارئ خلال يومي الانتخابات.

وأضاف «عيد» أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالقطاع بمدينة العريش لتلقي أي بلاغات أو إخطارات خلال سير العملية الانتخابية فيما يتعلق بالكهرباء، لسرعة حلها بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، معلنًا رفع درجة الاستعداد في قطاع الكهرباء خلال يومي الانتخابات.