شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الناخبين علي اللجان الإنتخابية بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اللجان الانتخابية بمدن وقري محافظة كفر الشيخ توافد أعداد كبيرة منذ الصباح خاصة في قري المرشحين.

وتجري المنافسة بين 20 مرشحاً بالدوائر الأربعة على 10 مقاعد، ففي الدائرة الأولى التي تضم مركزي كفرالشيخ وقلين يتنافس 6 مرشحون على 3 مقاعد، والدائرة الثانية التي تضم مركزي الرياض وسيدي سالم يتنافس 4 مرشحون على مقعدين، وفي الدائرة الثالثه التي تضم مراكز بيلا والحامول والبرلس يتنافس 4 مرشحون على مقعدين، وفي الدائرة الرابعه التي تضم مراكز دسوق وفوه ومطوبس يتنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد.