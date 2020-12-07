شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل 17 سفينة.. ومغادرة 16 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواجدت بميناء الاسكندرية اليوم الاثنين 74 سفينة ووصلت إلى الميناء 17 سفينة، وغادرت 16 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 30 سفينه منها 2 مخطاف داخلي، و6 سفن حاويات، وسفينة واحدة مواد بترولية، وعدد 18 سفينة بضائع عامة، وقد تم دخول وخروج 10179 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أنه يجري تفريغ بضائع واردة تزن 72959 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 31590 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 907 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1931 حاوية وأن كمية المتداول خلال اليوم 104549 طن بضائع غير محواه .

رضا الغندور المتحدث الرسمي بإسم الميناء قال أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.