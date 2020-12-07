شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا»: تركيب ٤٢٠٠ قطعة موفرة بالمساجد والكنائس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب، أن إدارة التوعية العامة بالشركة بالتعاون مع القطاع التجارى والمالى وإدارة الإستثمار بدأت في تركيب ٤٢٠٠قطعه موفرة للمياه بالمساجد والكنائس الأهلية بالمحافظة.

وأضاف الشهاوى أن مبادرة تركيب القطع الموفرة لإستهلاك المياه بالمساجد والكنائس الأهلية تأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بضرورة الحفاظ على مياه النيل، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والذى ينص على توريد قطع موفرة لشركات المياه ليتم تركيبها ب٣٥ ألف مسجد و٧ ألاف كنيسة ومبنى خدمى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الشهاوى أنه تم وضع آلية وخطة زمنية للانتهاء من تركيب القطع الموفرة لتوفير ٥٠% من المياه المستهلكه بهذه الأماكن