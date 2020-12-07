شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام التصويت في انتخابات الإعادة على مقعد واحد بدائرة قليوب والقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت أعمال التصويت في لجان دائرة قليوب والقناطر الخيرية، التي تشهد جولة الإعادة على مقعد فردي واحد، من بين ٣ مقاعد فردية بالدائرة، بعد حسم مقعدين من الجولة الأولى، من أصل ١٦ مقعدا على مستوى المحافظة، حسمت جميعا من الجولة الأولى باستثناء مقعد الدائرة المشار إليها.

وترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية غرفة العمليات الرئيسية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظة لليوم الأول من الانتخابات، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدا على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات، وأنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.

وأضاف أنه تم رفع حالة الطواريء بالمحافظة بدءًا من اليوم وحتى نهاية العملية الانتخابية، لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ 24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات التي ستعمل علي مدار اليوم أيضًا، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، و أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وازالة أي معوقات وتم تشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

وناشد الهجان المواطنين بالمشاركة الإيجابية من المواطنين في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.