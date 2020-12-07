شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى السلامة والصحة المهنية بمصنع سكر قوص بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء أشرف الداوودي، محافظ قنا، الاثنين، ملتقى السلامة والصحة المهنية، بمصنع سكر قوص.

ناقش الوزير خلال الملتقى التشريعات والقوانين الخاصة بالسلامة المهنية، كذلك أنظمة الأمن الصناعي والانذار خلال الطوارئ والأزمات، مشددًا على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية بصرامة، حرصًا على سلامة العاملين، وتأمين قدرة المؤسسات على مواصلة العمل والإنتاج، مع الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للعاملين خلال العمل.

وأشار سعفان إلى أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المجتمع بالتعاون مع الجامعات المصرية موضحا ان جائحة كورونا كانت أكبر دافع للمؤسسات للاهتمام بسبل السلامة والصحة المهنية، ليس على سبيل المنشآت الصناعية، بل على مستوى المنازل والعقارات، لأن الوقاية دوما خير من العلاج، ولابد أن تصبح السلامة مسئولية سلوكية عن قناعة، لكل عامل برعاية النقابات والمؤسسات، ولابد أن يصبح العامل المصري سفيرا للإجراءات السلامة في المجتمع، انطلاقا من قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، لدعم جهود الدولة الجبارة في مواجهة تلك الجائحة.