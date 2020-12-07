شكرا لقرائتكم خبر عن لجان البساتين تفتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في إعادة انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت اللجان الانتخابية بالبساتين ودار السلام أبوابها أمام الناخبين في الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، للتصويت في الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحرص الناخبين على ارتداء الكمامات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وشهدت اللجان إقبال متوسط من السيدات والرجال، فيما تواجد مندوبي مرشحي الإعادة أمام أبواب اللجان الانتخابية.

وتشهد دائرة دار السلام والبساتين، إعادة على المقعد الثالث بين المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والمستشار على عبدالونيس.