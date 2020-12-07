شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشدد على أعمال النظافة داخل «لجان الإعادة» وخارجها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتعقيم بجميع اللجان والمقار الانتخابية والمناطق المحيطة بها، قبل فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠، مؤكداً ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خارج اللجان وبداخلها من حيث إجراء أعمال التعقيم وفحص المواطنين قبل دخول اللجان بالكاشف الحراري، والتأكيد على المواطنين بارتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية حفاظاً على صحتهم من الإصابة بالفيروسات.

وجه المحافظ جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية، للتيسير على الناخبين وأعضاء اللجان، لإتمام العرس الديمقراطي في أبهي صوره.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع قوات الأمن لعمل كردون أمني أمام اللجان، وتواجد أفراد من الجهاز التنفيذى والأمن لفحص هوية المترددين على اللجان ،مناشداً المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم الانتخابية والمشاركة في العرس الديمقراطي. للنهوض بوطننا الغالي واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في محافظة الشرقية ٤ ملايين و٤٢٧ ألف و٣٧٥ ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم أمام ١٥٩٧ لجنه انتخابية فرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.