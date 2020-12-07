شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات شمال سيناء» تتابع سير وانتظام «انتخابات الإعادة» بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غرفة عمليات محافظة شمال سيناء، الإثنين، سير وانتظام العملية الانتخابية لجولة الإعادة في مختلف لجان المحافظة.

من جانبه، قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الغرفة برئاسة العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة وبإشراف من اللواء هشام الخولي نائب المحافظ وعضوية مندوبين عن مديريات الأمن والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة وقطاعات المياه والصرف الصحي والتليفونات والكهرباء، بجانب عدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

من جانبه أكد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، أن الغرفة معنية بتلقي الإخطارات من غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومتابعة الانتخابات لضمان عملية نجاحها، واخطار غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بأي أحداث خلال العملية الانتخابية وأضاف العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة أن شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز واقسام المحافظة و۳۰ مركزا انتخابيا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدا بها 273 الف 178 صوتا انتخابيا كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فرديين يتنافس عليهما اربعه مرشحين بواقع مرشحين في کل دائرة، بعد وصولهم لجولة الإعادة من بين ۳۱ مرشحا بالجولة الأولی.