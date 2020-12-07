شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من طقس اليوم: أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تم رصد سحب قادمة من غرب البلاد فجر اليوم الإثنين، مشيرة إلى أنه تم رصد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالقاهرة وبعض المحافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتوقعت إيمان شاكر خلال مداخلة مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، استمرار سقوط الأمطار على تلك المحافظات حتى ظهر اليوم.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد مع انخفاض الرؤية التي بدأت منذ قليل في سماء القاهرة بسبب الأتربة الموجودة في الجو، مضيفة أنه مع الساعات المقبلة ستزيد سرعات الرياح على تلك المناطق على مدار اليوم.

ولفتت وكيل مركز الاستشعار، إلى أن السواحل الشمالية ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدار اليوم بينما ستكون خفيفة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري تنعدم خلال الساعات المقبلة وتحديدا فترة الظهيرة.

وتابعت أن طقس اليوم مائل للحرارة تصل العظمى 26 درجة، محذرة المواطنين بأن ارتفاع درجات الحرارة سيكون مؤقتا خلال النهار قبل أن تعود للانحفاض مع ساعات الليل بـ14 درجة.