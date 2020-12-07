شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول أيام التصويت فى ختام جولات إعادة انتخابات مجلس النواب 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل، أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل فى التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم غدا الثلاثاء.

ووصل القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية مبكرا إلى لجانهم، وبعد التأكد من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المركز الانتخابة، فضلا عن التأكد من وجود لافتات ارشادية داخل وخارج مقر اللجنة، ووجود كابينة اقتراع أو أكثر بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستكية الشفافة تم فتح اللجان فى التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين.

وتتابع الهيئة عن كثب كافة مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة والتى تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات.

وانتظمت الخدمات الأمنية بمحيط مراكز الاقتراع التى تشهد التصويت فى ختام جولات لمرحلة الانتخابات البرلمانية، ودفعت أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط اللجان، مع اشتراك الشرطة النسائية في التأمين ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.