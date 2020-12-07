شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب العلمية لظاهرة خروج نار من باطن الأرض بالوادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسر الدكتور محمد ثروت هيكل أستاذ قسم الجيولوجيا بجامعة طنطا، خروج النار من باطن الأرض بمحافظة الوادي الجديد، قائلًا إنها ظاهرة قديمة في أماكن كثيرة جدًا من العالم منها الهند وتركيا ومصر والصين منذ آلاف السنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، أن هذه الظاهرة تسمى "الينابيع الحارة"، وهي تحدث نتيجة دورة المياه في باطن الأرض، وعندما تضعف تنطلق هذه المياه الحارة على سطح الأرض، أما سبب الحرائق والنيران فيرجع إلى أن الصخور المرتبطة بها هذه المياه الحارة تكون بيتومينية التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتابع: "منطقة الصحراء الغربية تحتوي على الكثير من هذه الصخور، كما أنها موجودة في اليمن، وللينابيع الحارة استخدامات طبية كثيرة جدًا لوجود بعض الأملاح فيها وبعض الكلوريد وغيرها وهو ما يستخدم في علاج بعض الأمراض في أحيان كثيرة".

وأشار، إلى أن هذه الينابيع إذا انتشرت وتكونت فإنها تتحول إلى منتجعات صحية كما حدث في كثير من بلدان العالم، وأن الصحراء الغربية المصرية مليئة بها: قائلا: "هذه ظاهرة صحية متقلقش خالص".