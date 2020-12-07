شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم ندوة لـ أحمد أبو الغيط تحت عنوان "قصة كتابين".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، فى الثانية عشرة من ظهر اليوم الإثنين، بقاعة الاحتفالات الكبرى، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، فى ندوة بعنوان "قصة كتابين" بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب والعاملين.



وتأتى هذه الندوة ضمن فعاليات الموسم الثقافى للجامعة، وتفعيل مبادئ وثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير، وفتح حوار مع الطلاب وتعريفهم بالتجارب الناجحة للشخصيات المؤثرة فى تاريخ مصر للاقتداء بها، ولتغيير طرق تفكير الطلاب لإحداث نهضة حقيقية فى مستقبل الدولة الوطنية.



كما تستهدف استضافة جامعة القاهرة، لأمين عام جامعة الدول العربية، نقل تجربته وخبراته فى العمل السياسي، لطلاب الجامعة، ومد جسور التواصل بين الأجيال، حيث يناقش طلاب جامعة القاهرة، فى عدد من الأحداث التى ذكرها فى كتابيه "شهادتى" و"شاهد على الحرب والسلام"، وفتح النقاش فى عدد من الملفات وقضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية.



جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة، تعمل على توسيع رؤية ومجالات النشاط الطلابي بالجامعة حتى يصل الطلاب إلى قيم المعايشة والتنوير وخلق حالة من الزخم الثقافي والتنويرى للوعى الحقيقى، على نحو يجعل مبادئ الدولة الوطنية مكوناً من مكونات المناهج والأنشطة الطلابية.

