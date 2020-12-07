وكيل صحة دمياط: طوارئ في المستشفيات خلال إعادة انتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، استعدادا لانتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أنه وجه بتشكيل فريق طوارئ في كل مستشفى بالتنسيق مع غرفة الأزمات في ديوان المديرية على مدار الساعة.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، صباح اليوم الإثنين، على وقف إجازات العاملين من أطباء وأطقم تمريض، في تلك الفترة والتنبيه على إخلاء ٣٠% من الأسرة بالمستشفيات في تخصصات العظام والجراحة.

وأضاف "جرى التأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بالمستشفيات، وكذلك أكياس الدم ومشتقاته وتوافر الأكسجين، والتأكد من جاهزية المولدات الكهربائية للعمل في حالة الطوارئ، حرصا على سلامة المواطنين".

من جانبها، بينت الدكتورة منال عوض، أنه جرى التنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومديرية الأمن لتأمين اللجان البالغ عددها ١٧٤ لجنة في جميع مراكز ومدن المحافظة، منوهة إلى أن إجمالي أعداد الناخبين ١٠٤٥٢٤٥ ناخبا وناخبة.

ودعت جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، لدعم قاعدة الديمقراطية وإثراء الحياة النيابية.