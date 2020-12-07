شكرا لقرائتكم خبر عن «مدارس 30 يونيو» تُشكّل لجان دورية لمتابعة 4 مدارس مملوكة للإخوان فى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية«، أن مجلس ادارة مدارس 30 يونيو، قرر تشكيل لجان لمتابعة 4 مدارس في الاسكندرية تعرف بـ»مدارس 30 يونيو«والمملوكة لعناصر ينتمون إلى جماعة الاخوان، يشمل النظام الإداري والتعليمي بها وتقدير تقرير أداء عن جميع العاملين بها.

وأوضح «سعد»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم تشكيل لجان تحت رئاسته وعضوية وكيل المديرية ومسؤولو التوجيه المالى والادارى، لمتابعة الأوضاع بالمدارس والنظام القائم بها بشكل أكثر شدة من الوضع الحالى، حيث سيتم إعداد تقريرين شهريا لمجلس ادارة مدارس 30 يونيو في الوزارة ،كما سيتم وضع ضوابط ومعايير جديدة لتقييم أداء المعلمين والمديرين التنفيذيين والمحاسبين الماليين والعمال بالمدارس الاربعة، واختيار أفضل العناصر بالمدارس .

وأشار إلى ان الإسكندرية تضم 4 مدارس، هي المدينة المنورة بنين والمدينة المنورة بنات وأجيال والجزيرة، مشيرا إلى انه فور ورود قرار تشكيل اللجنة سيتم ممارسة عملها على الفور.

ولفت إلى أن هدفها تقييم جميع من يعمل بتلك المدارس بمختلف المجالات والتخصصات والكوادر الإدارية والتعليمية والجميع سيكون خاضع للتقييمات التي تتم بشفافية ونزاهة وأمانة دون محسوبية أو ظلم لأحد، لافتا إلى أن من يمارس عمله بأمانه سيكون في موقعه فيما لن يتم الإبقاء على متقاعس أو مقصر في عمله حيث يتم رفع التقارير لمجلس الإدارة لتتخذ ما تراه مناسبا وفقا للتقرير.