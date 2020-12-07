شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة إرشادية لتوعية مزارعين للنهوض بالمحاصيل الشتوية فى الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق صالح وكيل وزارة الزراعة في الاسكندرية، رئيس هيئة مكتب الاعلام الريفى، أن المجلس نظم قافلة إرشادية زراعية، الاثنين، بهدف توصيل أحدث الخبرات الزراعية للمزارعين في قرى محافظة الإسكندرية استمرارا لأنشطة مجلس الإعلام الريفي، ومناقشة أساليب النهوض بالمحاصيل الشتوية، مشدداً على ضرورة نقل الخبرات العلمية الزراعية للمزارعين.

وتناولت الدكتورة ثناء عبدالسلام، رئيس بحوث بمعهد المحاصيل الحقلية، رئيس الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحافظة الإسكندرية، بالشرح العمليات الزراعية المتعلقة بمحصول القمح، بدءاً من إختيار الصنف المناسب وتجهيز الأرض للزراعة إنتهاءً بحصاد القمح وضرورة عدم التأخير في الحصاد مروراً بجميع المراحل الهامة في محصول القمح.

وأشار الدكتور العربي سالم رمضان، باحث أول بمعهد بحوث المحاصيل السكرية،مدير محطة بحوث المحاصيل السكرية بالإسكندرية، إلى محصول بنجر السكر، موضحاً أهم المشكلات التي تواجه محصول بنجر السكر وطرق حلها وتفاديها، كذلك الأخطاء التي يقع فيها المزارعين والتي تؤثر على كمية وجودة محصول بنجر السكر، وبناءً على المتابعة المستمرة لمشاكل المزارعين.

وتحدث الدكتور أحمد راضي مسؤول المحاصيل بإدارة العامرية الزراعية، عن مشكلة البرسيم والذي يسبب حدوث «ريالة» للمواشي بعد تناوله، موضحاً أن هذه الظاهرة سببها وجود فطريات في البرسيم وشرح كيفية علاج هذه المشكلة.

وتتناول الحديث عن مشكلة الحشائش، الدكتور رمضان موسى باحث أول الحشائش بمركز بحوث الحشائش،والذى أوضح علاج كل نوع من أنواع الحشائش التي تظهر في المحاصيل الشتوية المختلفة والمبيد المناسب وطريقة الإستخدام المثلى له وتحذيرات إستخدامه والأخطاء التي يقوم بها المزارعين عند إستخدامه، والتي تؤثر على صحة الفلاح وأسرته وكذلك تؤثر على كفاءة المبيد.

تخلل المؤتمر مداخلات للمزارعين بخصوص قانون التعدي على الأراضي الزراعية وإجراءات إستخراج تصاريح البناء وقام بالرد على هذه التساؤلات المهندس طارق زكي محمد صالح وكيل الوزارة، وكذلك بعض التساؤلات الخاصة بالمبيدات والأسمدة وقام بالرد عليها المهندس محمد مصطفى مراقب عام التعاونيات، والدكتور احمد راضي .

قافلة ارشادية لتوعية مزارعى النهضة للنهوض بالمحاصيل الشتوية ومكافحة الحشائش فى الاسكندرية (صور)

قافلة ارشادية لتوعية مزارعى النهضة للنهوض بالمحاصيل الشتوية ومكافحة الحشائش فى الاسكندرية (صور)

قافلة ارشادية لتوعية مزارعى النهضة للنهوض بالمحاصيل الشتوية ومكافحة الحشائش فى الاسكندرية (صور)

قافلة ارشادية لتوعية مزارعى النهضة للنهوض بالمحاصيل الشتوية ومكافحة الحشائش فى الاسكندرية (صور)

قافلة ارشادية لتوعية مزارعى النهضة للنهوض بالمحاصيل الشتوية ومكافحة الحشائش فى الاسكندرية (صور)

قافلة ارشادية لتوعية مزارعى النهضة للنهوض بالمحاصيل الشتوية ومكافحة الحشائش فى الاسكندرية (صور)

قافلة ارشادية لتوعية مزارعى النهضة للنهوض بالمحاصيل الشتوية ومكافحة الحشائش فى الاسكندرية (صور)

قافلة ارشادية لتوعية مزارعى النهضة للنهوض بالمحاصيل الشتوية ومكافحة الحشائش فى الاسكندرية (صور)

قافلة ارشادية لتوعية مزارعى النهضة للنهوض بالمحاصيل الشتوية ومكافحة الحشائش فى الاسكندرية (صور)

قافلة ارشادية لتوعية مزارعى النهضة للنهوض بالمحاصيل الشتوية ومكافحة الحشائش فى الاسكندرية (صور)