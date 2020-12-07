شكرا لقرائتكم خبر عن «100 مليون صحة» تحقق 62% من المستهدف في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة «100 مليون صحة»، حققت نسبة 62% من المستهدف منذ انطلاقها يوم 18 سبتمبر الماضي.

وأكد «شوكة» زيادة إقبال المواطنين على نقاط الفحص في مختلف مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن هدف المبادرة الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة.

بدوره، قال فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما، وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما، إلى جانب جميع المسجلين لدى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع في نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

أضاف أن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء، انطلقت يوم 18 سبتمبر الماضي في مختلف النقاط الطبية المحددة لها، علاوة على المساجد، حيث يتم من خلال المباردة تقديم التوعية الكافية بالأمراض المزمنة.