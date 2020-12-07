شكرا لقرائتكم خبر عن 82% من القراء يطالبون بتكثيف حملات المؤسسات الدينية لفضح إرهاب الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات المؤسسات الدينية لفضح إرهاب الإخوان، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات المؤسسات الدينية لفضح إرهاب الإخوان. وأيد 82% من القراء مطالب تكثيف حملات المؤسسات الدينية لفضح إرهاب الإخوان، بينما عارض 18% من القراء مطالب تكثيف حملات المؤسسات الدينية لفضح إرهاب الإخوان.

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