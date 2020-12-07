شكرا لقرائتكم خبر عن 26 محورا مروريا ضمن التحويلات المرورية بعد غلق شارع الهرم بسبب مترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى، إنه تم تحديد 26 شارع ضمن التحويلات المرورية التى أجريت اثناء غلق شارع الهرم، ليتم توجيه السيارات إليهم لمنع ظهور آى كثافات مرورية خلال إجراء الأعمال ضمن الحلول المرورية لمواجهة أعمال الغلق الجزئى والكلى لعدداً من القطاعات بشارع الهرم والرماية لإنشاء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق.

وأضاف المصدر، أنه تم رفع كفاءة وتطوير ورصف عددا من الشوارع سواء المتفرعة من شارع الأهرام أو الرابطة بين شارع الأهرام وشارعى الملك فيصل ومحمد أنور السادات، ضمن الشوارع الموازية للطريق الرئيسى ليتم توجيه السيارات لتخفيف الأحمال المرورية وأعداد السيارات من شارع الهرم أثناء إجراء الأعمال.

ولفت المصدر، أن من ضمن الشوارع الفرعية التى سيتم توجيه السيارات اليها وهى شوارع المحولات المطبعة والشعب ومستشفى الصدر وأحمد كامل ومحمود سامى البارودى ونشأت وأحمد لطفى السيد والثلاثينى وفاطمة رشدى ومهران وخالد أمين وسلامة الراضي وبسام الشريف وحسن محمد ومصطفى كامل وضياء والتعاون والعريش وسهل حمزة وعز الدين عمر والمستشفى وعبد النعيم والمريوطية، وذلك لتخفيف حدة الكثافات المرورية المتوقعة بتلك القطاعات الحيوية أثناء تنفيذ مترو الانفاق.

وأوضح المصدر، أنه سيتم إجراء أعمال تطوير وإصلاحات لمحور ترسا القديم ليكون بديلاً عن شارع الاهرام فى حال استدعت الامور القيام بغلقة وهو محور محمد أنور السادات "ترسا" والذى يربط بين محور الزمر ومحور المنصورية، مع تكثيف تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات أثناء إجرء أعمال إنشاء المترو.