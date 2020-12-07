تساقط أمطار على منطقة المهندسين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين تساقط أمطار خفيفة على منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة. وحذرت هيئة الأرصاد من تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% اليوم الاثنين، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة. ومن المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار في مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية اليوم وغداً الثلاثاء.

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