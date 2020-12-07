كورونا في 24 ساعة| 418 إصابة وقرارات جديدة من الكنيسة.. وهل اللقاح يسبب العقم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 177 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103501 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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كورونا اليوم: هل اللقاح آمن رغم الآثار الجانبية؟.. وهذه مدة المناعة بعد التطعيم

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