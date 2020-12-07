شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: جاهزون لإجراء جولة الإعادة لانتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، إن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية جاهزة لإجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب التي تجري على مدار يومين بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية.

وأضاف المحافظ أنه تم تطهير وتعقيم اللجان وتزويدها بكافة التجهيزات المطلوبة، وتأمين وصول التيار الكهربي لمقار اللجان.

وأشار المحافظ إلى انشاء مظلات أمام اللجان الانتخابية للوقاية من أشعة الشمس، وتوفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى.

من جانبه، أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة لمتابعة عملية سير الانتخابات وتلقي الإخطارات، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن لمتابعة الأوضاع وتلقى أي شكوى والعمل على حلها بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا، كما تضم دائرتين مخصص لهما مقعدين فرديين يتنافس عليهما 4 مرشحين بواقع مرشحين في كلا دائرة.