شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع صناديق الاقتراع على جميع اللجان الانتخابية في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
جرى توزيع صناديق الاقتراع لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب على مختلف اللجان الانتخابية في شمال سيناء، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، ووسط إجراءات أمنية مشددة من عناصر التأمين.
وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا، كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فرديين يتنافس عليهما 4 مرشحين بواقع مرشحين في كلا دائرة، بعد وصولهما لجولة الإعادة من بين 31 مرشحًا بالجولة الأولي.
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