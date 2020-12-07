شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب.. اعرف خطوات التصويت ومكان اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الإثنين التصويت لجولة الإعادة لانتخابات البرلمان بالداخل لمحافظات المرحلة الثانية، والتى تعد الجولة الختامية لمجلس النواب الجديد وهو ثان برلمان بعد ثورة 30 يونيو، وذلك على مدار اليوم وغدا الثلاثاء، والتى تجرى المنافسة فيها بين 200 مرشح على 100 مقعد، على أن تعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة 14 ديسمبر .

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، والتى تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بقطاع القاهرة وقطاع شرق الدلتا، وتمكن 41 مرشحا من حسم المقاعد بالنظام الفردى، وستجرى فى دوائر متبقية لـ 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وحسب إعلان الهيئة الوطنية فإجمالى الفوز يكون 467 مرشحا حتى الآن،خلال الثلاثة جولات الماضية من إجمالى عدد مقاعد المخصصة لمجلس النواب والبالغ عددها 568 مقعدا بالاقتراع السرى المباشر بالإضافة إلى 5% من إجمالى المقاعد يعينهم رئيس الجمهورية.

ويمكن التعرف على مكان اللجنة، عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومى المكون من 14 رقما، وإرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151 أو الاتصال بالخط الساخن 141 وتتبع كافة الخطوات المطلوبة.

ونرصد الطريقة الصحيحة للإدلاء بالصوت :

· تبدأ عملية الاقتراع من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا .

· يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة.

· غير مسموح للناخبين الوافدين المتواجدين فى غير محل إقامتهم، بالإدلاء إلا فى دوائرهم.

· تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر مميكن .

· يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هوية كل ناخب.

· يسلم الناخب بطاقة تصويت واحدة ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

· يأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.

· يُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي ولا يوجد تصويت على نظام القوائم لاكتمالها بالجولة الأولى .

· على الناخب اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة فى الفردى

· يقوم بالتوقيع أمام اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه .

· يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.

· إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه اثبات رأيه بنفسه

· يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.

· ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

