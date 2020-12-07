شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص فى انهيار منزل بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 5 أشخاص ونفقت عدد من رؤوس الماشية وعدد من الأغنام إثر انهيار منزل لأسرتين بعزبة طه بمركز ابنوب فى محافظة أسيوط، وتم إنقاذ باقى الأفراد وجارى اتخاذ اللازم، حيث تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن اسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ابنوب يفيد ورود بلاغ من أهالى عزبة طه بزمام المركز، بانهيار منزل يضم أسرتين وأنباء عن وقوع مصابين ونفوق رؤوس ماشية.

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الشرطة وعلي رأسها مدير الأمن اللواء أسعد الذكير وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتبين صحة البلاغ وانهيار منزل .

وتمكنت القوات من انقاذ أفراد الأسرتين دون وفيات، وأسفر الانهيار عن إصابة 5 أشخاص ونفوق عدد من رأس ماشية وعدد من الماعز والأغنام .

وتم نقل المصابين لتلقى العلاج بمستشفى ابنوب المركزى وأسيوط الجامعى، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وحصر الخسائر واستكمال الإجراءات اللازمة.