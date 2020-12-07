شكرا لقرائتكم خبر عن كيف واجهت محافظة الجيزة تحديات تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، عملية غلق كلى للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 مترا بطول 404 أمتار، كما سيتم غلق طريق النصر جزئيا للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى بمحيط ميدان الرماية فى المنطقة المواجهة لفندق الميريديان، مع تحويلات مرورية للتسهيل على المواطنين تستمر لمدة 5 سنوات لتنفيذ أعمال محطات ( ميدان الرماية - الأهرام ) ضمن الخط الرابع لمترو الأنفاق.

تجرى محافظة الجيزة عدداً من الحلول المرورية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لمواجهة تحديات تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق المقرر بدء أعماله خلال الفترة المقبلة وما يتبعها من تنفيذ اعمال غلق جزئى أو كلى لعدد من القطاعات بشوارع حيوية مثل شارع الأهرام ومنطقة الرماية وغيرها من مسار اعمال تنفيذ المشروع.

وطورت المحافظة عددا من الشوارع التى تعمل كمحاور مرورية لشارع الهرم، نعرضها فى النقاط التالية..

1. يتم انشاء محور الاربعينى يربط بين الهرم وترسا.

2. إنشاء محور محمد انور السادات "ترسا" يربط بين محور الزمر ومحور المنصورية.

3. يتم إزالة العقارات المنزوع ملكيتها والتى تم تعويض اصحابها والمتعارضة مع مسار المشروع.

4. البدء فى رصف محور ترسا والذى سيساهم فى تخفيف الكثافات المرورية لشارع الأهرام.

5. تم رفع كفاءة وتطوير ورصف 25 من الشوارع المتفرعة من شارع الاهرام أو الرابطة بين شارع الاهرام وشارعى الملك فيصل وترسا.

6. تم رصف شوارع المحولات، المطبعة والشعب ومستشفى الصدر واحمد كامل ومحمود سامى البارودى ونشأت وأحمد لطفى السيد والثلاثينى وفاطمة رشدى ومهران وخالد امين وسلامة الراضى وبسام الشريف وحسن محمد ومصطفى كامل وضياء والتعاون والعريش وسهل حمزة وعز الدين عمر والمستشفى وعبد النعيم والمريوطية.

7. جارى استكمال اعمال تطوير ورفع كفاءة لعدداً من الشوارع الأخرى.

8. تم اجراء تحويلات مرورية لاستيعاب حركة السيارات فى الجزء الذى تم غلقه بشارع الهرم وطريق النصر.