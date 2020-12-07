شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يواصل اختبارات الابتعاث العام والختام غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عقد الاختبارات الشفوية للمسابقة العامة للابتعاث لعام 2020/2021، وذلك للتخصصات الشرعية والعربية والوعظ والعلوم الثقافية، حيث تختتم غدا الثلاثاء، بعد أن تقدم لها نحو 5 آلاف.

ويتفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد لجان الاختبارات، وأكد خلال متابعته أن لجان الاختبارات تضم عمداء وأساتذة كليات جامعة الأزهر، حيث تجرى الاختبارات اعتمادًا على برامج إلكترونية حديثة فى اختيار وتوزيع الأسئلة لضمان الشفافية والعدالة فى اختيار أكفأ المبعوثين لتمثيل الأزهر الشريف.

من ناحية أخرى اختتمت قافلة مجمع البحوث الإسلامية التى تم توجيهها الأسبوع الماضى إلى محافظة مرسى مطروح والمناطق النائية بها، فعالياتها بتنفيذ مجموعة من البرامج واللقاءات المباشرة مع المواطنين، بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، أن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف حرصوا على التواصل الفعّال مع المواطنين بشكل مباشر خلال فترة تنفيذ فعاليات القافلة فعقدوا نقاشات حية معهم وقاموا بالرد على أسئلتهم واستفساراتهم فى مناطق متنوعة من أماكن التجمعات المختلفة سواء فى المدارس والمعاهد ومراكز الشباب، أم الجمعيات ودور الرعاية والقبائل ودروس مراكز الشرطة، للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير.

أضاف عيّاد أن القافلة نفّذت نحو 37 برنامجًا دعويًا بمختلف مناطق المحافظة، منها مجموعة من الدروس فى المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم ومدارس التمريض، ودور الأيتام وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وأقسام الشرطة والسجون، بالإضافة إلى عقد نحو 10 ندوات فى مراكز الشباب والنادى الاجتماعى، و6 جولات ميدانية إلى كنيسة السيدة العذراء مريم، وبعض المصانع، والشركات، ومقر عام المحافظة، والوحدات الصحية.

أوضح الأمين العام أن القافلة ركّز فيها الوعاظ على حب الوطن وأهمية الدفاع عنه، وضرورة إتقان العمل من أجل بناء الأوطان، وأهمية التعاون بين أفراد المجتمع خصوصًا فى وقت الأزمات، مع التأكيد على القيم الأخلاقية ودورها فى بناء المجتمع، كما تناولت القافلة الحديث عن رحمة النبى صلى الله عليه وسلم وإنسانيته وعن ضرورة التخلق بخلقه والسير على نهجه واتباع سنته، وعن حفظ النفس وحماية العقل من خطر المخدرات، وعن حقوق المرأة، والأخوة والتراحم، وكيفية محاربة الشائعات، وبيان خطر التكفير على المجتمع، وأهمية الوقاية من فيروس كورونا وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدى لهذه الجائحة.

كما شاركت واعظات الأزهر بشكل فاعل بجانب الوعاظ وقمن بعقد لقاءات أسرية وزيارات ميدانية لجمعيات الأيتام ودور الرعاية، بالإضافة إلى لقاءات المدارس والمعاهد، والتقين بالطالبات والمدرسات، كما أجرين نقاشات حية مع بعض الأسر وربات المنازل.