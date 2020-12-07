شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف دوائر الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الإثنين التصويت لجولة الإعادة لانتخابات البرلمان بالداخل لمحافظات المرحلة الثانية، والتى تعد الجولة الختامية لمجلس النواب الجديد وهو ثان برلمان بعد ثورة 30 يونيو، وذلك على مدار اليوم وغدا الثلاثاء، والتى تجرى المنافسة فيها بين200 مرشح على 100 مقعد، على أن تعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة 14 ديسمبر .

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، والتى تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بقطاع القاهرة وقطاع شرق الدلتا، وتمكن 41 مرشحا من حسم المقاعد بالنظام الفردى، وستجرى فى دوائر متبقية لـ 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وحسب إعلان الهيئة الوطنية فإجمالى الفوز يكون 467 مرشحا حتى الآن، خلال الثلاثة جولات الماضية من إجمالى عدد مقاعد المخصصة لمجلس النواب والبالغ عددها 568 مقعدا بالاقتراع السرى المباشر بالإضافة إلى 5% من إجمالى المقاعد يعينهم رئيس الجمهورية.

ويمكن التعرف على مكان اللجنة، عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومى المكون من 14 رقما، وإرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151 أو الاتصال بالخط الساخن 141 وتتبع كافة الخطوات المطلوبة.

نرصد الخريطة التفصيلية للإعادة بمحافظات المرحلة الثانية من بينها 9 محافظات ستشهد الإعادة بكامل دوائرها لعدم حسم أى مقعد منها فى الجولة الأولى :

1. 6 دوائر بمحافظة القاهرة 5 منهم لحسم مقعد واحد وهم أول مدينة نصر، الزيتون، حدائق القبة، المرج، البساتين ، بينما حلوان لحسم مقعدين.

2. دائرة قليوب بمحافظة القليوبية لحسم مقعد واحد.

3. محافظة جنوب سيناء لحسم دائرة قسم طور.

4. محافظة بورسعيد لحسم دائرة بور فؤاد .

5. محافظة الدقهلية مخصص لها 21 مقعد وتخوض بدوائرها الـ 10 ويتنافس فيها 42 مرشحا.

6. محافظة الشرقية مخصص لها 21 مقعد يتنافس عليها 42 مرشح فى دوائرها الـ 8.

7. محافظة كفر الشيخ مخصص لها 10 مقاعد يتنافس عليها 20 مرشح فى دوائرها الأربعة.

8. محافظة السويس مخصص مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين فى دائرة واحدة.

9. محافظة دمياط مخصص لها 4 مقاعد يتنافس عليها 8 فى دوائرها الاثنين.

10. محافظة شمال سيناء مخصص لها مقعدين يتنافس عليها 4 بدوائرها الإثنين.

11. محافظة الإسماعيلية مخصص لها 5 مقاعد يتنافس عليها 10 مرشحين فى دوائرها الثلاث.

12. محافظة الغربية مخصص لها 14 مقعدا ويتنافس عليها 28 مرشحا فى دوائرها الـ 7.

13. محافظة المنوفية مخصص لها 11 مقعدا ويتنافس عليها 22 مرشحا بـدوائرها الـ 6.