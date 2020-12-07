شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء تعلن جميع العدادات بالعاصمة الإدارية ستكون "ذكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة الكهربائية الجارى تأسيسها بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون شبكة ذكية بالكامل، موكدا أن عدادات الكهرباء التى سيتم تركيبها بالمبانى الإدارية والسكنية أيضا ستكون عدادات ذكية.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى يتم تنفيذه فى نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء كمرحلة أولى حيث يتم التنفيذ بشركة توزيع كهرباء شركة شمال القاهرة بمنطقتى (العبور- مدينة نصر) بإجمالى عدد حوالى 53 ألف عداد، وبشركة جنوب القاهرة بمنطقتى ( 6أكتوبر- الشيخ زايد) بإجمالى عدد حوالى 50 ألف عداد، وشركة الاسكندريــة بمنطقتى (وسط الاسكندرية – برج العرب) بإجمالى عدد حوالى 39 ألف عداد،، وشركــة القنـــاة بمنطقة (العاشر من رمضان) بإجمالى عدد 50 ألف عداد، بمع، وشـركـة جنـوب الدلتـا بمنطقة ( طنطا) بإجمالى عدد 30 ألف عداد، وشركة مصر الوسطى بمنطقتى (المنيا- أسيوط) بإجمالى عدد حوالى 28 ألف عداد

وأضاف حمزة، أن العداد الذكى يتميز بأنه يمكن المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالامبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهر سابق، الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار أخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".