اليوم.. إعادة محاكمة 8 متهمين في "أحداث مسجد الفتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 2 إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، والمنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين بأحداث "عنف مسجد الفتح".

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمتهين تهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.