"اتنين عرفي وجثة طائرة".. مفاجآت في انتحار "عروس الهرم" ونجاة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مفاجآت من العيار الثقيل كشفتها تحريات المباحث في انتحار عروس بعد شهر من زواجها قفزا من الطابق الرابع بحي الهرم.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، توصلت إلى أن "أية" 16 سنة، سبق لها الزواج عرفيا من شاب، لكن تلك الزيجة لم تمتد طويلا. سرعان ما انتهت بالانفصال وتمزيق الورقتين.

بعد فترة وجيزة ارتبطت الفتاة القاصر بسائق يدعى محمد أحمد هلال يكبرها بعامين. تطورت العلاقة إلى زواج عرفي منذ شهر -للمرة الثانية للفتاة- لكن تلك المرة عند محامٍ.

حسب تحريات الرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم، استقر العروسان في منزل أسرة الزوج بشارع جمال حسين في منطقة الطوابق إلا أن شهر العسل كان مفعما بالخلافات المتكررة بين العروس وحماتها.

نتج عن آخر تلك المشكلات ترك "أية" لمنزل الزوجية عائدة إلى منزل أسرتها قبل أن تعود مساء اليوم التالي.

جهود الرائد محمد سعودي معاون مباحث الهرم، أكدت تجدد الخلاف بوصلة عتاب حادة بين والدة الزوج والعروس، تطورت إلى إشهار الأخيرة شفرة حادة اعتدت بها على حماتها فأصابتها أعلى الحاجب.

انتهى المشهد بانتحار العروس القاصر من الشرفة لتسقط جثة هامدة قبل أن يلحق بها زوجها بنفس الطريق لكن تدخل الأهالي حال دون وفاته، إذ أمسكوا به بواسطة بطانية وتم نقله إلى مستشفى الهرم للعلاج.

جرى نقل جثة الزوجة إلى المشرحة، وتحرير محضر أحاله العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، إلى النيابة العامة للتحقيق.