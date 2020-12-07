شكرا لقرائتكم خبر عن «دور هيئة الاستعلامات في أفريقيا».. محاضرة للإعلاميين السودانيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى المستشار الإعلامي عبدالمعطي أبوزيد، رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات، الأحد، محاضرة ضمن الدورة التدريبية للإعلاميين السودانيين، التي تنظمها وزارة الدولة للإعلام في برنامج خاص لمركز تدريب الإعلاميين الأفارقة.

بدأ «عبدالمعطي» حديثه بنبذة تاريخية عن دور الهيئة العامة للاستعلامات في إفريقيا، وتأسيس هيئة الاستعلامات الذي يعود إلى عام 1954، مسترسلا بأهم أهدافها ودورها الكبير الذي تضطلع به لربط مصر بإفريقيا، وعدد الوسائل التي تستخدمها الهيئة في تعزيز أواصر التواصل بين مصر وباقي دول القارة السمراء، ومن أهمها الموقع الإلكتروني الرسمي الموجه لإفريقيا (Africa.sis.gov eg) ويقدم خدمة إخبارية ومعرفية عن دول القارة السمراء بأكثر من سبع لغات، مع بعض المؤلفات والمجلات المحكمة التي تمت ترجمتها أيضا إلى عدة لغات إفريقية وعالمية.

وفي إطار حديثه عن دور الإعلام في تعزيز الثقافة بين الشعوب، وجه المستشار عبدالمعطي رسالة مهمة للمتدربين، حيث أوصاهم بضرورة تكوين جسر للتواصل الثقافي يسهم في تعريف مصر بالسودان، ويعمل على ترسيخ العلاقات بين الشعبين.

الجدير بالذكر أن هذه المحاضرات تأتي في إطار الدورة التدريبية للإعلاميين السودانيين المنظمة من قبل معهد تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع للوزارة.