شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف لجنتك الانتخابية بـ3 طرق من الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمكنك التعرف على اللجنة الانتخابية الخاصة بك عن طريق 3 طرق مختلفة مقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات كما يمكنك معرفة أسماء المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في انتخابات مجلس النواب 2020، التى تجري بعدد 13 محافظة من محافظات المرحلة الثانية، ويبحث الكثيرون عن اللجنة مستخدمين عبارات غير دقيقة للبحث أشهرها « لجنة الانتخابات – مجلس الشعب – الهيئة العليا للانتخابات – اللجنة الوطنية للانتخابات – اللجنة العليا للانتخابات – لجان الانتخابات – الهيئة القومية للانتخابات ».

وبدأت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية التى يبلغ عددها 13 محافظة يوم السبت الماضى الموافق 5 ديسمبر وتستمر حتى نهاية يوم الإثنين 7 ديسمير 2020 وذلك للمصريين في الخارج، وذلك وفق الجدول المحدد سلفًا من الهيئة الوطنية للانتخابات ويحدد مواعيد جميع مراحل انتخابات مجلس النواب.

وتبدأ إعادة انتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية في عدد 13 محافظة هي القاهرة ودمياط والدقهلية والغربية والقليوبية وكفر الشيخ والشرقية والسويس والمنوفية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، والإسماعيلية، خلال يومى الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر 2020، منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات باعلان نتيجة انتخابات إعادة انتخابات مجلس النواب رسميًا بمحافظات المرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر 2020، وبذلك تنتهى انتخابات مجلس النواب رسميًا، باعلان نتيجة المرحلة الثانية من الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الوحيد في إعلان النتائج، ويتم مجلس النواب باكتمال تشكيله، بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة اعادة انتخابات المرحلة الأولى.

ويمكن للناخب الاستعلام عن أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية التى يتبعها للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة عن طريق الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالضغط هــــنــــــا .

وتوجد 3 طرق مختلفة لمعرفة بيانات اللجنة الانتخابية ورقمها ومكانها ورقم الناخب فى الكشوف وجميعها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ارسال رسالة نصية من الموبايل مكتوب فيها الرقم القومى المكون من 14 رقمًا الخاص بالناخب إلى الرقم المختصر 5151 المخصص من الهيئة الوطنية للانتخابات لذلك الغرض.

الاتصال بالرقم المختصر 141 المخصص أيضًا من الهيئة الوطنية للانتخابات وكتابة الرقم القومى وسيتم اخبار المتصل بالبيانات الانتخابية الخاصة بالرقم القومى.

الدخول على الموقع الرسمى للانتخابات المخصص من الهيئة الوطنية للانتخابات وإدخال الرقم القومى في المكان المحدد لتظهر البيانات اللازمة لإدلاء الناخب بالصوت الانتخابى ويمكن الدخول مباشرة للموقع من هـــنـــــــــا .