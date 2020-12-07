شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بطريقة مباشرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الحكومة، السبت، عن بدء صرف

منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة وذلك بداية من الأحد 6 ديسمبر ولمدة 10 أيام متواصلة.

وفى حالة الاستحقاق ستصلك رسالة من رقم 2030 باستحقاق المنحة وميعاد الصرف، علما بأن المنحة عبارة عن 500 جنيه لمدة 3 أشهر.

ولكن إذا لم تصلك أي رسائل بعد وتريد التحقق من أنك مستحق أو وقع عليك الاختيار أم لا، يمكنك مراسلة رقم 142.

1- قم فتح رسائلك النصية واكتب 142 لارسال رسالة.

2- قم بكتابة رقم بطاقتك كاملا في محتوى الرسالة (14 رقم).

3- اضغط إرسال، وفى حالة اذا ما كنت مستحق سيتم الرد عليك بأنك مستحق وبموعد ومكان الصرف.

أما إذا كنت غير مستحق أو لم يقع عليك الاختيار فسيصلك رسالة «هذا الرقم غير مستحق للمنحة».