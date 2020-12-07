شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة «قيمنا من تراثنا» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الإدارة المركزية للطلائع برئاسه عزه الدرى بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة في الإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف، المرحلة الرابعة من مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار «قيمنا من تراثنا» لطلائع محافظة الاسكندريه في المرحلة السنية من ١٢ إلى ١٨ سنة وذلك بديوان عام المحافظه تحت رعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه.

حاضر في المبادرة القسيس يوحنا رمزى بيت العائله والشيخ ابراهيم محمد الازهر الشريف والمؤرخ د. عماد مهدى أستاذ علم المصريات وعضو اتحاد الأثرين العرب والدكتور عبدالله محى مندوبا من الاداره المركزيه للطلائع وبمشاركة عدد (٣٠٠ ) من الطلائع من اعضاء مراكز الشباب.

تناولت المناقشات وورش العمل فضائل الأخلاق وأهم المشكلات السلوكية التي يعانى منها المجتمع المصري في الوقت الحاضر وسبل علاجها وكيف حثت الأديان السماوية على القيم الأخلاقية والتى تعد معيار لتقدم الدول كما تم خلال الندوة التأكيد على حب الوطن وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ومواجهه الشائعات.

واكدت الدكتور صفاء الشريف على دعم واهتمام وزاره الشباب والرياضة برئاسه د اشرف صبحى بالطلائع والعمل على تأهيلهم وتمكينهم ليصبحوا قيادات وكوادر المُستقبل، وثمنت اهداف المبادره التي تحث على زرع الأخلاقيات الحميدة والقيم والمبادئ السامية في نفوس الطلائع.

انطلاق المرحله الرابعه من مبادره " قيمنا من تراثنا " فى الاسكندريه

انطلاق المرحله الرابعه من مبادره " قيمنا من تراثنا " فى الاسكندريه