شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تجدد دعوتها لارتداء الكمامة بالقطارات لعدم التعرض للغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت هيئة السكة الحديد دعوتها للركاب ارتداء الكمامات خلال دخول محطاتها لاستقلال القطارات حتى لا يتعرضوا للغرامة الفورية، مشددة على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

واستمرت هيئة السكة الحديد فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شبام الحجز مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.