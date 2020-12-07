شكرا لقرائتكم خبر عن خبير شئون دولية: مصر وفرنسا لديهما نفس التصور بشأن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن سمير المتخصص فى العلاقات الدولية، إن العلاقات بين مصر وفرنسا قوية جداً وتاريخية، حيث إن فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي احترمت إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يوليو.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع على فضائية إكستر نيوز، أن هناك تعاونا عسكريا بين مصر وفرنسا، وأن الدولتين اتفقتا بالفعل على التصنيع العسكري المشترك، مشيراً إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرى في الرئيس السيسي صديقاً للشعب الفرنسي، كما أن مصر وفرنسا لديهما نفس التصور بشأن القضية الفلسطينية.

وأشار، إن مصر وفرنسا لديهما تعاونا كاملا في الملف الليبي والتصدي للمرتزقة، مشيراً إلى أن الدولتين مؤهلتان للدعوة لمؤتمر السلام في الشرق الأوسط.

وأكد، أن الرئيس الفرنسي ماكرون يقود حملة لاقتلاع أفكار جماعة الإخوان الإرهابية من فرنسا، حيث إن هناك تنظيما أخوانيا إرهابيا يهاجم الفتيات والسيدات في فرنسا، بالإضافة إلى أن فرنسا تعتبر من أكثر الدول التي اكتوت بالإرهاب ومخاطره على الشعب الفرنسي.