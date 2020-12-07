شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس الشرقية تعلق الصلوات بعد وفاة اثنين من الكهنة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت مطرانية الزقازيق و منيا القمح بمحافظة الشرقية بيانا، تدعو فية الكنائس الأرثوذكسية التابعة لها، بالالتزام بالاجراءات الاحترازية وتعليق القداس ماعدا الأحد الخاص بالاباء و الكهنه، وذلك على خليفه وفاة اثنين من الكهنه خلال أسبوعا واحدا متأثرين بفيروس كورونا.

وقال البيان "الاستمرار فى تعليق خدمة التربية الكنيسة والأنشطة، تعليق القداسات اليومية والاكتفاء بقداس الإلهى يوم الاحد من 7 إلى 9 صباحا والخاص بالاباء و الكهنه، يسمح بالمعمودية بحضور أسرة المعمد فقط و الجنازة يسمح بأسرة المنتقل فقط بحضور كاهن و شماس واحد، تعليق جميع سهرات شهر كيهك، غلق قاعات المناسبات، و حضانات الأطفال، إيقاف صلاة الثالث وصلاة الحميم، وغيرها من الصلوات الطقسية".