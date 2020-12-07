شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: مصر بقيادة السيسى نجحت فى استعادة دورها المحورى الفعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، عن تطلع بلاده لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك فى ضوء التوازن الاستراتيجى الذى تقوم به مصر فى شرق المتوسط ومحيطها الإقليمي، خاصةً وأن مصر بقيادة الرئيس نجحت خلال سنوات قليلة فى استعادة دورها المحورى الإقليمى الفعال على نحو عكس عراقة الحضارة المصرية الممتدة، وهو ما تجسد أيضاً فى النجاحات الضخمة المتتالية داخل مصر سواء على مستوى الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب أو على المستوى الاقتصادى والتنموى والاجتماعي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استهل اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بمقابلة "جان إيف لودريان" وزير خارجية فرنسا، وذلك مساء، الأحد بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الفرنسى رحب بزيارة الرئيس إلى باريس، مؤكداً ثقته فى أن تلك الزيارة ومباحثاته المرتقبة مع الرئيس الفرنسى "ماكرون" ستدعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، فى ظل تطلع فرنسا لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.