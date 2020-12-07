شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. بسام راضى من باريس: دوائر مشتركة فى المواقف بين مصر وفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار.. لحظة وصول الرئيس السيسى إلى مقر إقامته فى باريس.. فيديو

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